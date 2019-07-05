Milli yüzücü Sevilay'ın hedefi Tokyo 2020 olimpiyatları

Avrupa Gençlik oyunlarının milli takım kadrosunda Paralimpik Yüzme dalında Avrupa ikincisi olan Sevilay Öztürk'ün hedefi olimpiyatlar. Kahramanmaraş'ta 6 yaşında yüzmeye başlayan ve 3 yıldır milli takım kadrosunda yer alan engelli yüzücü Sevilay Öztürk (16), Finlandiya'da düzenlenen gençlik oyunlarında paralimpik yüzmede Avrupa ikincisi oldu. Öztürk, Eylül ayında düzenlenecek dünya şampiyonası antrenmanlarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme havuzlarında devam ediyor. Kendisi gibi engelli eğitmeni Ali Uzun tarafından çalışmalarına devam eden Öztürk'ün hedefi, dünya şampiyonasının ardından 2020 yılında Tokyo'da yapılacak olan olimpiyat oyunları. Avrupa gençlik şampiyonasında sırt ve kelebek dalında ikinci olduğunu söyleyen Öztürk, "16 yaşındayım ve yüzmeye 6 yaşında başladım. 3 yıldan bu yana milli sporcuyum. 2016 yılında paralimpik oyunlarına katılan en küçük ilk sporcu bendim. 25-30 Haziran tarihlerinde Finlandiya'daki yarışmalarda sırtta ve kelebekte yarışmayı ikinci olarak tamamladım. İnşallah dünya şampiyonasında birinci olarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Hedefim ise 2020 Tokyo Olimpiyatlarında derece elde edip bayrağımızı dalgalandırmaktır" diye konuştu. Eğitmen Ali Uzun ise, "Sevilay Finlandiya'da yapılan Avrupa Gençlik Oyunları'nın paralimpik kategorisinde 2 tane gümüş madalya kazandı. Bundan sonraki hedefimiz eylül ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası ve ona hazırlanıyoruz. Ayrıca hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak ve bayrağımızı dalgalandırmaktır" diye konuştu.

(Halil Koyun/İHA)

Kaynak: İHA