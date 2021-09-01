Milli yüzücü Sevilay'a coşkulu karşılama
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Milli yüzücü Sevilay'a coşkulu karşılama

Milli yüzücü Sevilay'a coşkulu karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yüzme kadınlar 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde Türkiye'ye ilk bronz madalyayı kazandıran Sevilay Öztürk, memleketi Kahramanmaraş'ta davul zurnayla karşılandı.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yüzme kadınlar 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde Türkiye'ye ilk bronz madalyayı kazandıran Sevilay Öztürk, memleketi Kahramanmaraş'ta davul zurnayla karşılandı.

Gaziantep Havalimanı'ndan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından otobüsle alınan Sevilay Öztürk, karayolu ile Kahramanmaraş'taki evine getirildi. Öztürk'ü evine dönüşte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile ailesi ve sevenleri karşıladı. Davul zurna eşliğinde karşılanan Öztürk'ün heyecan ve sevincinin yüzünden okunduğu gözlemlendi.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk, "Yarım saat önce o hayali kurup da yarım saat sonra bu madalyayı almak benim için çok güzel başarıydı. Ben ülkem adına da çok mutluyum. Ülkeme çok teşekkür ediyorum. Çok arkamda durdular, çok destek oldular. Antrenmanlarımı iki yerde de yaptım. Ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarına inanıyorum. Onun için de bunun karşılığını çok güzel bir şekilde aldık. Bundan sonraki hedefim 2024'te Paris'te madalyamın rengini değiştirmek" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Milli yüzücü Sevilay'a coşkulu karşılama
Milli yüzücü Sevilay'a coşkulu karşılama
Milli yüzücü Sevilay'a coşkulu karşılama
Milli yüzücü Sevilay'a coşkulu karşılama
Milli yüzücü Sevilay'a coşkulu karşılama
Milli yüzücü Sevilay'a coşkulu karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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