Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu

Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Manisa'nın Selendi ilçesinde bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Selendi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün daveti üzerine öğrencilerle buluştu.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi, Selendi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün daveti üzerine öğrencilerle buluştu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte bedensel engelli milli yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile engelli öğrencilerin katılımı ile söyleşi yapan Yurtkölesi, öğrencilere tecrübelerini paylaştı.

Yüzmede elde ettiği dünya çapındaki başarılarla spordaki yeteneklerini, engellerle başa çıkmanın yollarını ve başarısının sırrını anlatan Yurtkölesi, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Program sonunda Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım tarafından Yurtkölesi'ne çiçek takdim edildi. - MANİSA

Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu

Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu

Milli Yüzücü Sefa Yurtkölesi öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title