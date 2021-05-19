Milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ, Avrupa Şampiyonası'na yarı finalde veda etti
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Milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ, Avrupa Şampiyonası'na yarı finalde veda etti

Milli yüzücü Nida Eliz Üstündağ, Avrupa Şampiyonası'na yarı finalde veda etti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Nida Eliz Üstündağ, kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde elendi.

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Nida Eliz Üstündağ, kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde elendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 3. günü tamamlandı.

Nida Eliz Üstündağ, elemelerdeki 2 dakika 11.02 saniyelik zamanıyla ilk 16 sporcu arasına girdi. Nida, yarı finaldeki 2.10.11'lik derecesiyle 10. sırayı alarak elendi.

Üçüncü gün havuza giren milli sporculardan Defne Taçyıldız (kadınlar 200 metre kelebek), Selen Özbilen ve Beril Böcekler (kadınlar 200 metre serbest), Melikşah Düğen (erkekler 100 metre sırtüstü), Berkay Ömer Öğretir ve Demirkan Demir (erkekler 200 metre kurbağalama), Berke Saka ve Metin Aydın (erkekler 200 metre ferdi karışık), elemeleri geçemedi.

Türkiye'nin 4x200 metre serbest stil erkek takımı (Efe Turan, Doğa Çelik, Yiğit Aslan, Melikşah Düğen) da eleme turunda şampiyonaya veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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