Milli yüzücü Merve Tuncel rekorla Avrupa'nın zirvesinde
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Milli yüzücü Merve Tuncel rekorla Avrupa'nın zirvesinde

Milli yüzücü Merve Tuncel rekorla Avrupa'nın zirvesinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 m serbest mesafesinde yarışan milli sporcu Merve Tuncel, Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 1500 m serbest mesafesinde yarışan milli sporcu Merve Tuncel, Avrupa rekoru kırarak şampiyon oldu. Deniz Ertan da aynı kategoride ikinci oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 1500 m serbest mesafesinde finalde yüzdüğü 15: 55: 23'lük derecesi ile Avrupa gençler ve şampiyona rekoru kırarak, altın madalya kazandı. Aynı yarışta bir diğer milli sporcu Deniz Ertan da 16: 14: 26'lık derecesi ile Tuncel'in ardından Avrupa 2'ncisi oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya...
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