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Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Fransa da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.

09.02.2020 04:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 04:12
Milli yüzücü Merve Tuncel olimpiyat biletini aldı

Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, da düzenlenen Camille Muffat Golden Tur yüzme müsabakalarında milli sporcu Merve Tuncel'in serbest stilde 16.29.04'lük derecesiyle Olimpiyat A Barajını geçerek, 2020 Tokyo Olimpiyatları bileti aldığı duyuruldu.


Kaynak: Hürriyet

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