Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti
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Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti

26.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:42
Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.

Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ENKA sporcusu Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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