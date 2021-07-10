Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
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Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Deniz Ertan ise gümüş madalya kazandı.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Deniz Ertan ise gümüş madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya...
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