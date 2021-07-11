Milli yüzücü Merve Tuncel, gençler 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu
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Milli yüzücü Merve Tuncel, gençler 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu

Milli yüzücü Merve Tuncel, gençler 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde atın madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde atın madalya kazandı.

Daha önce 1500 metre ve 800 metrede de rekor kırarak altın madalyaya ulaşan Merve Tuncel, 400 metredeki 4.06.25'lik zamanıyla ilk sırayı almayı başardı.

Milli yüzücü Berke Saka da erkekler 200 metre sırt üstünde 1.59.02 ile gümüş madalya aldı. Berke daha önce de 200 metre bireysel karışıkta altın madalyanın sahibi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 800 metre serbest stil yarışında milli sporculardan Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası erkekler 800 metre serbest stil yarışında milli sporculardan Yiğit Aslan altın, Mert Kılavuz ise gümüş madalya...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
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