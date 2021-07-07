Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve...
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Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve...

Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve...
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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Son dakika haberleri... Milli sporcu Derin Toparlak, CMAS Paletli Yüzme Büyükler Dünya Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre su üstünde altın madalya kazandı.
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Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve... - Haberler Spor
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