Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve...
Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Merve Tuncel, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda kadınlar 800 metre serbest stilde 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz