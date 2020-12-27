Milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçti
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Milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçti

27.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:42
Milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçti.

Milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde olimpiyat A barajını geçti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'ndaki 8.28.34'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kıran Merve Tuncel, 400 metre ve 1500 metre serbest stilde de olimpiyat A barajını geçerek önemli bir başarıya imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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