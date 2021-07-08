Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
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Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 1500 metre serbest stilde iki milli sporcu kürsüde yer aldı.

Milli yüzücülerden Mert Kılavuz 15.02.22'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Yiğit Aslan 15.05.08 ile bronz madalya elde etti.

Gümüş madalyayı ise 15.02.28'lik zamanıyla Macar David Betlehem kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik...
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz, 15.02.22'lik derecesiyle altın, Yiğit Aslan 15.05.08'lik...
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