Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu

Milli yüzücü İpek Yalkı, FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu.

17.08.2019 14:10
Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu
Milli yüzücü İpek Yalkı, FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu. 
Güney Kore'de gerçekleştirilen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Yalkı kadınlar 25-29 yaş 100 metre sırtüstü branşında 1: 07: 71'lik derecesi ile dünya 2'ncisi oldu. Bu derecesi ile İpek Yalkı yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.


Kaynak: DHA
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