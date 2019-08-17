Milli yüzücü İpek Yalkı dünya ikincisi oldu

17.08.2019 14:10

Kaynak: DHA

Milli yüzücü İpek Yalkı, FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi oldu.Güney Kore'de gerçekleştirilen FINA Dünya Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Yalkı kadınlar 25-29 yaş 100 metre sırtüstü branşında 1: 07: 71'lik derecesi ile dünya 2'ncisi oldu. Bu derecesi ile İpek Yalkı yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.