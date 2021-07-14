Milli Yüzücü Emre Sakcı Tokyo yolunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli Yüzücü Emre Sakcı Tokyo yolunda

Milli Yüzücü Emre Sakcı Tokyo yolunda
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek rekortmen milli yüzücü Emre Sakcı, Türk yüzme sporuna bu alandaki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle yola çıkıyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek rekortmen milli yüzücü Emre Sakcı, Türk yüzme sporuna bu alandaki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle yola çıkıyor.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın başında Abdi İbrahim ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Emre Sakcı, 24-25-26 Temmuz tarihlerinde olimpiyat madalyası için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Sakcı, Abdi İbrahim'in sponsorluk desteğini sadece maddi bir motivasyon olarak görmediğini vurgulayarak, "Olimpiyat ruhunda yeri olan pek çok anlamlı değeri bana şimdiden hissettirdikleri ve bilhassa uluslararası alanda başarı hedefleyen benim gibi bir sporcuyu destekledikleri için teşekkür ediyorum. Desteğin 4 yıl olması ise müthiş bir güven ve motivasyon yanı sıra sorumluluk duygusu verdi bana. Şimdi tek hedefim, ana sponsorum Abdi İbrahim'in bana sunduğu olanakların da desteğiyle Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere tüm yarışmalarda ülkem için en iyisini yapmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

TRT Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Albayrak atandı
TRT Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Albayrak atandı
Son dakika haberleri | Bakan Varank, mayıs ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması
Son dakika haberleri | Bakan Varank, mayıs ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Melisa Döngel Levent Yüksel Kaan Yıldırım Zeynep Bastık
Spor Balotelli Metin Oktay Fatih Terim Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli Yüzücü Emre Sakcı Tokyo yolunda - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:41:30. #1.15#

title