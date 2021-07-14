Milli Yüzücü Emre Sakcı Tokyo yolunda

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek rekortmen milli yüzücü Emre Sakcı, Türk yüzme sporuna bu alandaki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle yola çıkıyor.

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek rekortmen milli yüzücü Emre Sakcı, Türk yüzme sporuna bu alandaki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle yola çıkıyor.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın başında Abdi İbrahim ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Emre Sakcı, 24-25-26 Temmuz tarihlerinde olimpiyat madalyası için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emre Sakcı, Abdi İbrahim'in sponsorluk desteğini sadece maddi bir motivasyon olarak görmediğini vurgulayarak, "Olimpiyat ruhunda yeri olan pek çok anlamlı değeri bana şimdiden hissettirdikleri ve bilhassa uluslararası alanda başarı hedefleyen benim gibi bir sporcuyu destekledikleri için teşekkür ediyorum. Desteğin 4 yıl olması ise müthiş bir güven ve motivasyon yanı sıra sorumluluk duygusu verdi bana. Şimdi tek hedefim, ana sponsorum Abdi İbrahim'in bana sunduğu olanakların da desteğiyle Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere tüm yarışmalarda ülkem için en iyisini yapmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu