Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı
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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

04.12.2019 22:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:35
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan tarihi başarı

Milli yüzücü Emre Sakçı, Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada ikinci olarak madalyanın sahibi oldu.

Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza attı. İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenenh Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalama finalinde yarışan Emre Sakçı, 25.82'lik derecesiyle ikinci oldu. Gümüş madalya kazanan Sakçı, Türkiye'ye bu dalda ilk madalyasını kazandırarak adını tarihe yazdırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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