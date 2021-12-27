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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki sporcu, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlarken, önemli bir başarıya imza attı.

Emre Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek unvanın yeni sahibi oldu.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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