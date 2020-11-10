Milli yüzücü Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru
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Milli yüzücü Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru

10.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:12
Milli yüzücü Emre Sakçı'dan Avrupa rekoru

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışı, Belaruslu Ilya Shymanovich'in önünde ilk sırada bitirdi.

50 metre kurbağalamada Avrupa kısa kulvar rekorunun sahibi Emre, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi.

22 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un 55.61 ile elinde tuttuğu dünya kısa kulvar rekorunun, yalnızca 0.13 saniye gerisinde kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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