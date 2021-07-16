Milli yüzücü Emre Sakcı Bugün Olimpiyat yolcusu

Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek rekortmen milli yüzücümüz Emre Sakcı, ülkemize bu alandaki ilk madalyayı kazandırma hedefiyle bugün yola çıkıyor.

Kalbimiz seninle Emre!

Kısa süre önce Abdi İbrahim ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan milli gururumuz Sakcı, 24-25-26 Temmuz tarihlerinde olimpiyat madalyası için mücadele edecek.

TÜRKİYE'NİN yüzmede şimdiye kadarki en önemli başarısına imza atan milli yüzücü Emre Sakcı, üç yaşında yüzmeye başladı. 15 yaşında A Milli Takım'a seçilen genç sporcu, kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası yarışmalarda pek çok rekor elde etti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu olan Emre Sakcı, Tokyo Olimpiyatları'nda 100 metre kurbağalama kategorisinde ülkemizi temsil etmek üzere Olimpiyat Milli Takımı'yla birlikte Japonya'ya yola çıkıyor.

Bu yılın başında Abdi İbrahim ile 4 yıllık sponsorluk anlaşması imzalayan Emre Sakcı, konuyla ilgili yapılan basın toplantısında sportif alanda başarı sağlamak için sponsorlukların önemine değinerek şunları söylemişti:

"Abdi İbrahim'in sponsorluk desteğini sadece maddi bir motivasyon olarak görmüyorum. Olimpiyat ruhunda yeri olan pek çok anlamlı değeri bana şimdiden hissettirdikleri ve bilhassa uluslararası alanda başarı hedefleyen benim gibi bir sporcuyu destekledikleri için teşekkür ediyorum. Desteğin 4 yıl olması ise müthiş bir güven ve motivasyon yanı sıra sorumluluk duygusu verdi bana. Şimdi tek hedefim, ana sponsorum Abdi İbrahim'in bana sunduğu olanakların da desteğiyle Tokyo Olimpiyatları başta olmak üzere tüm yarışmalarda ülkem için en iyisini yapmak.''

Emre Sakçı kimdir?

Antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay ile başarıdan başarıya koşan milli yüzücü Emre Sakcı, 15 Kasım 1997 yılında İzmir'de doğdu. Yüzmeye 3 yaşında başladı. 15 yaşından A Milli Takımına seçilerek ülkemizi yüzme branşında temsil etti. 2010 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Sakcı, 2013 Utrecht Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, 2015 Bakü 1. Avrupa Oyunları, 2017 Bakü İslami Dayanışma Oyunları ve 2018 Tarragona Akdeniz Oyunları'nda Türk sporunu temsil etti ve 2015 yılında Türkiye Kulüplerarası Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama seçmelerinde 26.67'lik derecesiyle erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu.

2018 yılında Çin'de düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşincisi olan milli yüzücümüz, 2019 yılında İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak Türk sporuna bu alandaki ilk madalyasını kazandırdı.

2020 yılında Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etti. 2020'de ISL'nin 8. ayağındaki erkekler 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derece ile Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

Kaynak: Bültenler