Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde mücadele edecek

Milli yüzücü Emine Avcu, 17-20 Haziran'da Almanya'da düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nin son ayağında mücadele edecek.

Milli yüzücü Emine Avcu, 17-20 Haziran'da Almanya'da düzenlenecek Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nin son ayağında mücadele edecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Emine'nin Almanya'nın başkenti Berlin'de S5 kategorisinde Türkiye'yi temsil edeceği aktarıldı.

Milli sporcuya, Yüzme Milli Takımı Antrenörü Mehmet Ali Albas ve fizyoterapist Zeynep Ceren İlhanoğulları'nın eşlik edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki