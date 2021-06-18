Milli yüzücü Emine Avcu, Almanya'da bronz madalya kazandı
Milli yüzücü Emine Avcu, Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde bronz madalya kazandı.
Milli yüzücü Emine Avcu, Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde bronz madalya kazandı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen organizasyonda Emine'nin 150 metre finalinde yarıştığı belirtildi.
Finalde Emine Avcu'nun 3.34.72'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya elde ettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki