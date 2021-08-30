Milli yüzücü Elif İldem, S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı
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Milli yüzücü Elif İldem, S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı

Milli yüzücü Elif İldem, S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırdı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde elemeleri geçemeyen milli yüzücü Elif İldem, 100 metre serbest stil S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırarak önemli bir başarı elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar 100 metre serbest S3 kategorisinde elemeleri geçemeyen milli yüzücü Elif İldem, 100 metre serbest stil S1 kategorisinde 21 yıllık paralimpik rekorunu kırarak önemli bir başarı elde etti.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda 100 metre serbest stil S3 kategorisinde serisinde 8'inci, genel klasmanda 15'inci sırayı alarak elenen Elif, buna karşın kendi engel kategorisi olan S1'de tarihe geçti.

Yarışı 3.17.54'lük zamanıyla bitiren Elif İldem, S1'de 2000 Sydney'de 3.27.47'yle rekoru elinde bulunduran Büyük Britanyalı Danielle Wats'ı geride bıraktı. 21 yıl sonra 100 metre serbest stilde yarışan S1 kategorisindeki bir sporcunun en iyi derecesini elde eden Elif, yeni paralimpik rekorunun da sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
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