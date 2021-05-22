Milli yüzücü Ekaterina Avramova, Avrupa Şampiyonası'na yarı finalde veda etti

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Ekaterina Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstü yarı finalinde elendi.

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Ekaterina Avramova, kadınlar 200 metre sırtüstü yarı finalinde elendi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 6. günü tamamlandı.

Milli sporcu Avramova, 200 metre sırtüstü kategorisinde elemelerdeki 2 dakika 13.37 saniyelik zamanıyla ilk 16 sporcu arasına girmesine rağmen yarı finaldeki 2.12.96'lık derecesiyle 11. sırayı alarak elendi.

Milli sporculardan Sudem Denizli (kadınlar 200 metre sırtüstü), Doğa Çelik ile Yalım Acımış (erkekler 50 metre serbest), Nida Eliz Üstündağ ile Defne Taçyıldız (kadınlar 50 metre kelebek), Ümitcan Güreş (erkekler 100 metre kelebek) ve Hazal Özkan (kadınlar 50 metre sırtüstü) elemeleri geçemedi.

Türkiye'nin 4x100 metre serbest stil karma takımı (Baturalp Ünlü, Yalım Acımış, Selen Özbilen, İlknur Nihan Çakıcı) da eleme turunda şampiyonaya veda etti.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu