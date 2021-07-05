Milli yüzücü Defne Taçyıldız, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı

Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı.

Milli yüzücü Defne Taçyıldız, kadınlar 200 metre kelebekte 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Defne, 2: 09: 37'lik derecesiyle Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından olimpiyatlara davet edildi.

Federasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak 11. yüzücü Defne Taçyıldız, Enka Spor Kulübü ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Doğru