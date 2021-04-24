Milli yüzücü Berke Saka, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
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Milli yüzücü Berke Saka, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli yüzücü Berke Saka, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Spor

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri'nde milli sporcu Berke Saka, elde ettiği dereceyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takımı Seçmeleri'nde milli sporcu Berke Saka, elde ettiği dereceyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin üçüncü gününde Galatasaray sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü yarışında 1.57.36'lık derecesiyle olimpiyat A barajını geçti. Berke Saka, böylece Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Dün yapılan seçmelerde de Gizem Güvenç, Beril Böcekler, Merve Tuncel ve Deniz Ertan'dan oluşan 4x200 metre serbest kadın milli takımı ile 100 metre kelebek yarışında Fenerbahçe'den Ümit Can Güreş, Tokyo Olimpiyatları'na kota almıştı.

Seçmeler, yarın yapılacak 50 metre sırtüstü, 200 metre kurbağalama, 100 metre serbest, 1500 metre serbest ve 4x100 metre karışık yarışlarıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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