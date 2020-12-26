Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, olimpiyat A barajını geçti
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Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, olimpiyat A barajını geçti

26.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 26.12.2020 19:26
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, olimpiyat A barajını geçti

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceyle olimpiyat A barajını geçti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Berkay Ömer Öğretir, Galatasaray Ergun Gürsoy Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonun 200 metre kurbağalama yarışında 2.09.86'lık derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

Sarı-kırmızılı kulüp, başarısından dolayı milli yüzücü ve Eray Açıkgöz'ü tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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