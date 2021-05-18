Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda 8. oldu

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 8. sırayı aldı.

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 8. sırayı aldı.

Macaristan'ın başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı.

Berkay Ömer Öğretir, 57.66'lık derecesiyle altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Adam Peaty'nin 1.86 saniye arkasında yarışı son sırada bitirdi.

Türkiye'nin 4x200 metre serbest stil karışık takımı (Baturalp Ünlü, Efe Turan, Merve Tuncel, Deniz Ertan) ise 7 dakika 44.02 saniyeyle finalde 7. oldu.

İkinci gün havuza giren milli sporculardan Viktoria Zeynep Güneş ve Hazal Özkan (kadınlar 100 metre kurbağalama), Ekaterina Avramova ve Selen Özbilen (kadınlar 50 metre sırtüstü), Yiğit Aslan (erkekler 1500 metre serbest), Yalım Acımış, Doğa Çelik, Melikşah Düğen ve Baturalp Ünlü (erkekler 100 metre serbest), elemeleri geçemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer