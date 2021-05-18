Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda 8. oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda 8. oldu

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda 8. oldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 8. sırayı aldı.

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalama finalinde 8. sırayı aldı.

Macaristan'ın başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı.

Berkay Ömer Öğretir, 57.66'lık derecesiyle altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Adam Peaty'nin 1.86 saniye arkasında yarışı son sırada bitirdi.

Türkiye'nin 4x200 metre serbest stil karışık takımı (Baturalp Ünlü, Efe Turan, Merve Tuncel, Deniz Ertan) ise 7 dakika 44.02 saniyeyle finalde 7. oldu.

İkinci gün havuza giren milli sporculardan Viktoria Zeynep Güneş ve Hazal Özkan (kadınlar 100 metre kurbağalama), Ekaterina Avramova ve Selen Özbilen (kadınlar 50 metre sırtüstü), Yiğit Aslan (erkekler 1500 metre serbest), Yalım Acımış, Doğa Çelik, Melikşah Düğen ve Baturalp Ünlü (erkekler 100 metre serbest), elemeleri geçemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Deniz Demir Sedat Peker Lale Karabıyık Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Seki Cansu Dere Cemal Hünal
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda 8. oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 20:58:55. #1.11#

title