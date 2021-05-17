Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalamada finale çıktı.

Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Berkay Ömer Öğretir, erkekler 100 metre kurbağalamada finale çıktı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Berkay Ömer Öğretir, yarı finaldeki 59.23 saniyelik derecesiyle serisinde 2. oldu ve yarın akşam seansında yapılacak final yarışına katılmaya hak kazandı.

İlk gün yarışan milli yüzücülerden Nida Eliz Üstündağ (kadınlar 100 metre kelebek), Beril Böcekler ve Ece Tanrıverdi (kadınlar 800 metre serbest), Selen Özbilen ve İlknur Nihan Çakıcı (kadınlar 50 metre serbest), Metin Aydın (erkekler 50 metre sırtüstü), Demirkan Demir (erkekler 100 metre kurbağalama), Yiğit Aslan, Efe Turan, Baturalp Ünlü ve Mert Kılavuz (erkekler 400 metre serbest), elemeleri geçemedi.

Türkiye'nin hem kadın hem de erkek 4x100 metre serbest takımları da eleme turunda şampiyonaya veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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