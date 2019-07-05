Milli yüzücü Beril Böcekler'den tarihi başarı
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Beril Böcekler, gümüş madalya kazanarak Olimpiyatlar'a A barajı ile katılmaya hak kazandı.
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Beril Böcekler, gümüş madalya kazanarak Olimpiyatlar'a A barajı ile katılmaya hak kazandı.
Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kızlarda 1500 metre serbest sıtilde finalde yüzen milli sporcu Böcekler, 16.21.39'luk derecesiyle ikinciliği elde etti.
A barajını geçen milli mayo, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti.
Bu derecesiyle 15-16 ve 17-18 açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Beril Böcekler, şampiyonanın ilk gününde 800 metre serbestte yine gümüş madalya kazanmıştı.
Rusya'nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kızlarda 1500 metre serbest sıtilde finalde yüzen milli sporcu Böcekler, 16.21.39'luk derecesiyle ikinciliği elde etti.
A barajını geçen milli mayo, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti.
Bu derecesiyle 15-16 ve 17-18 açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Beril Böcekler, şampiyonanın ilk gününde 800 metre serbestte yine gümüş madalya kazanmıştı.
Kaynak: DHA
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