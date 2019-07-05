Milli yüzücü Beril Böcekler'den ikinci madalya

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Beril Böcekler, gümüş madalya kazandı.

Rusya'nın Kazan kentinde devam eden şampiyonada, kadınlar bin 500 metre serbestte finalde yüzen milli sporcu, 16.21.39'luk derecesiyle ikinciliği elde etti.

Olimpiyat A barajını geçen milli sporcu, gelecek yıl Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkını elde etti.

Bu derecesiyle 15-16 ve 17-18 açık yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi olan Beril Böcekler, şampiyonanın ilk gününde 800 metre serbestte yine gümüş madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA