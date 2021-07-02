Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yüzücü Baturalp Ünlü'yü tebrik etti
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Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yüzücü Baturalp Ünlü'yü tebrik etti

Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yüzücü Baturalp Ünlü'yü tebrik etti
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanan Baturalp Ünlü'yü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanan Baturalp Ünlü'yü kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce 200 metre serbestte 1.47.08 derecesiyle Olimpiyat B barajını geçen milli yüzücümüz Baturalp Ünlü'nün, Uluslararası Yüzme Federasyonundan aldığı davetle Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanması bizleri sevindirdi. Baturalp Ünlü'yü başarısından dolayı tebrik ediyor, milli sporcumuza Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yüzücü Baturalp Ünlü'yü tebrik etti - Haberler Spor
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