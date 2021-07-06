Milli yüzücü Batuhan Filiz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
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Milli yüzücü Batuhan Filiz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu

Milli yüzücü Batuhan Filiz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Filiz, erkekler 400 metre serbestte altın madalya kazandı.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Filiz, erkekler 400 metre serbestte altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Batuhan, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda, 400 metre serbest finalinde 3.50.68'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı yarışta mücadele eden bir diğer milli sporcu Yiğit Aslan ise 3.53.62 ile 7. sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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