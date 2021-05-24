Milli yelkenciler Ecem Güzel ve Onur Cavit Biriz, Hollanda'da kamp yapacak
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Milli yelkenciler Ecem Güzel ve Onur Cavit Biriz, Hollanda'da kamp yapacak

Milli yelkenciler Ecem Güzel ve Onur Cavit Biriz, Hollanda'da kamp yapacak
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Laser Radial kadın sınıfının sporcusu Ecem Güzel ile RS: X erkek sınıfının sporcusu Onur Cavit Biriz, Hollanda'da kamp yapacak.

Laser Radial kadın sınıfının sporcusu Ecem Güzel ile RS: X erkek sınıfının sporcusu Onur Cavit Biriz, Hollanda'da kamp yapacak.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak iki olimpik yelkenci, hazırlıklarına Medemblik bölgesinde düzenlenecek kampta devam edecek.

Ecem Güzel, antrenör Kemal Muslubaş'ın gözetiminde 31 Mayıs- 7 Haziran, Onur Cavit Biriz ise Jaroslaw Miarczynski'nin antrenörlüğünde 25 Mayıs-7 Haziran tarihlerinde kamp yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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