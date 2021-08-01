Milli yelkenciler Can Ertürk ve Ali Beren Adamcıl, gençlerde Avrupa dördüncüsü oldu
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Milli yelkenciler Can Ertürk ve Ali Beren Adamcıl, gençlerde Avrupa dördüncüsü oldu

Milli yelkenciler Can Ertürk ve Ali Beren Adamcıl, gençlerde Avrupa dördüncüsü oldu
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Milli yelkenciler Can Ertürk ve Ali Beren Adamcıl, 420 Avrupa Gençler Şampiyonası'nın 19 yaş altı kategorisinde dördüncü oldu.

Milli yelkenciler Can Ertürk ve Ali Beren Adamcıl, 420 Avrupa Gençler Şampiyonası'nın 19 yaş altı kategorisinde dördüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İtalya'da 24-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 420 Avrupa Gençler Şampiyonası'na 16 ülkeden 104 ekip katıldı.

Can Ertürk, Ali Beren Adamcıl (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) 19 yaş altı kategorisinde Avrupa dördüncülüğü, genel kategoride ise beşincilik elde etti.

Şampiyonayı Alp Namdar, Cem Gözek (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 71'inci, Kuzey Kumlalı, Selin Lara Suna (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) 85'inci ve Turgut Gürbüz, Ada Fidan (Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi) 94'üncü sırada tamamladı.

Kayra Başaraner, Elis Kayra Şen (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) ise 17 yaş altı kategorisinde 43'üncü sırayı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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