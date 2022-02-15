Milli yelkenciler, Atlantik Okyanusu'nda 17 günlük yarışı 5. sırada tamamladı - Haberler
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Milli yelkenciler, Atlantik Okyanusu'nda 17 günlük yarışı 5. sırada tamamladı

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Milli yelkenciler, Atlantik Okyanusu'nda 17 günlük yarışı 5. sırada tamamladı

Dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında kabul edilen Transquadra'ya katılan ilk Türk yelken takımı OMM Alize Ocean Racing'in sporcuları Sinan Sümer ve Tolga Pamir, 2. etap Akdeniz start grubunu 5. sırada tamamladı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında kabul edilen Transquadra'ya katılan ilk Türk yelken takımı OMM Alize Ocean Racing'in sporcuları Sinan Sümer ve Tolga Pamir, 2. etap Akdeniz start grubunu 5. sırada tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 Ocak'ta İspanya'nın Madeira Adası'ndan başlayan ve Atlantik Okyanusu'nda 2 bin 700 deniz mili kat edilerek Fransa'ya bağlı Martinik'te sona eren etapta sporcuların 17 gün boyunca mücadele verdiği belirtildi.

Milli sporcuların kuzey rotasını tercih ettiği ve zorlu hava şartları altında hiçbir sağlık sorunu yaşamadan bu bölümü 5. sırada bitirdikleri aktarıldı.

Ekip, yarışın ilk etabı olan Marsilya-Madeira'yı ikinci sırada bitirmişti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Atlantik Okyanusu, Akdeniz, Yelken, Milli, Spor, Haberler

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