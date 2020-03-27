Milli yelkenciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlenirdi 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yelkenciler Dilara Uralp, Alican Kaynar ve Ecem Güzel, olimpiyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesini değerlendirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli yelkenciler Dilara Uralp, Alican Kaynar ve Ecem Güzel, olimpiyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesini değerlendirdi.

Milli sörfçü Dilara Uralp, Tokyo 2020'nin bir yıl ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirterek, "Çünkü bütün sporcular bu dönemde evlerinde antrenman yapıyorlar ve bu da olimpiyatlara hazırlanmak için yeterli bir antrenman değil." diye konuştu.

Dilara, şunları kaydetti:

"Kendi açımdan düşünecek olursam ertelemenin avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen yaz başladığım antrenörümle bir yıl kadar daha çalışarak çok daha iyi dereceler yapacağıma inanıyorum. Şu an için ben de evimde kuvvet ve kürek antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyorum. Umarım bu virüs bir an önce ortadan kaybolur ve herkes eski hayatına geri döner. Herkese sağlıklı günler diliyorum."

Milli yelkenci Alican Kaynar ise "Biz 3-4 senedir çok yoğun bir şekilde olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Hedefimiz madalya, bu bir senelik erteleme hedeflerimizi değiştirmeyecek. Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz. Umarım en kısa sürede koronavirüs etkisini kaybeder ve tekrar eski günlerimize dönebiliriz." şeklinde konuştu.

Ecem Güzel: "Doğru bir karar verildiğini düşünüyorum"

Ecem Güzel de kendisinin ilk kez olimpiyatlara katılacak olması nedeniyle ertelemeden dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ancak toplum sağlığını ilgilendiren bir konu olduğundan doğru bir karar verildiğini düşünüyorum. Bir sene daha hazırlanmak için zamanım var, bu aslında pozitif tarafı. Şu anda deniz antrenmanlarını yapamıyorum. Antrenmanlarıma evde devam ediyorum, kulüpten kürek aletlerini getirdim, bisiklet var ve bazı ekipmanları aldım çalışmalarıma evde devam ediyorum, dışarı çıkmıyorum." ifadelerini kullandı.

Ecem, bu süreçte herkesin evde kalmasını tavsiye ettiğini vurgulayarak, "Yetkililerin dediklerine kulak vermek en önemlisi sadece kendi sağlığımız için değil bütün toplum sağlığı için evde kalmamız bu dönem içerisinde şart, biliyorum çok zor dışarıda çıkıp bir yürüyüş yapmak bile bir lüksmüş bunu anladım ben bu dönemde. Ama bu süreçte evde kalmamız lazım ben evdeyim siz de evde kalın." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA