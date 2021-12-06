Milli yelkenci Umut Eyriparmak, dünya dördüncüsü oldu - Haberler Spor
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Milli yelkenci Umut Eyriparmak, dünya dördüncüsü oldu

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Milli yelkenci Umut Eyriparmak, dünya dördüncüsü oldu

Milli yelkenci Umut Eyriparmak, Umman'da düzenlenen 2021 Laser Radial Erkekler Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Milli yelkenci Umut Eyriparmak, Umman'da düzenlenen 2021 Laser Radial Erkekler Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi sporcusu Umut Eyriparmak, 12 yarış sonunda elde ettiği 29 net puanla dördüncü sırada yer aldı.

2021 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ise milli sporcu Ecem Güzel, 11 yarış sonunda 248 net puanla organizasyonu 32. sırada tamamladı.

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AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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