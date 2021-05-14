Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Dünya Yelken Federasyonunun güncellemesi ile kota sıralamasında bekleyen birinci ülke olması dolayısıyla RS: X rüzgar sörfünde milli sporcumuz Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan