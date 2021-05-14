Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Dünya Yelken Federasyonunun güncellemesi ile kota sıralamasında bekleyen birinci ülke olması dolayısıyla RS: X rüzgar sörfünde milli sporcumuz Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Sergey Lavrov Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milli yelkenci Onur Cavit Biriz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 13:44:08. #1.14#

title