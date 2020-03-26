Milli yelkenci Ateş Çınar, İspanya'dan Türkiye'ye dönüş sürecini anlattı Açıklaması Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcusu Ateş Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 470 Dünya Şampiyonası'ndan sonra İspanya'dan Türkiye'ye dönüş sürecini anlattı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Takımı'nın 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanan milli sporcusu Ateş Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 470 Dünya Şampiyonası'ndan sonra İspanya'dan Türkiye'ye dönüş sürecini anlattı.

Ateş Çınar, Fenerbahçe Yelken Şubesi'nin sosyal medya hesabı Instagram'da paylaştığı videoda, şampiyona için İspanya'nın Palma de Mallorca şehrine gittiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Karantinada 11. gündeyiz. 3 gün daha böyle devam edecek hayatımız. Dert etmiyoruz. Evimizden ayrı geçirdiğimiz günlerin acısını çıkarıyoruz. Moralimizi yüksek tutuyoruz. Palma'da Dünya Şampiyonası'ndaydık. Ölçüye gireceğimiz gün yarışların erteleneceğini denizde duyduk. Hızlı bir şekilde karaya dönüp malzemelerimizi topladık. Aynı malzemeleri olimpiyatta kullanacağımız için Barcelona'ya dönmemiz gerekiyordu. Olaylar o kadar hızlı gelişti ki malzemeyi adada bırakmak zorunda kaldık, hızlı bir şekide Türkiye'ye dönmenin yollarını aradık."

Türkiye'ye dönüş sürecini sağlayan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube Sorumlusu Selma Rodopman'a ve sarı-lacivertli kulübe teşekkür eden Ateş Çınar, "Gece yarısına kadar uçak bileti aradık çünkü bütün uçuşlar İspanya'dan kapanmıştı Türkiye'ye. İsviçre üzerinden Türkiye'ye döndük. Türkiye'ye geldiğimiz anda tabii ki de İspanya'dan geldiğimizi söyledik. Ateşimiz ölçüldü. Resmi formumuzu doldurduk ve 14 gün evde kalacağımıza dair garanti verdik. İki günde bir aile hekimi tarafından aranıyoruz. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. Boğaz ağrımız, ateşimiz yok. Lütfen siz de evde kalmaya çalışın, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA