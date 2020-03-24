Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi.
24.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:50
Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi.
Uluslararası Yelken Federasyonunun yayınladığı listeye göre, Hollandalı yelkenci Nicholas Heiner 869 puanla sıralamanın başında yer aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkenci Alican Kaynar, topladığı 796 puanla finn sınıfında listenin 6. basamağına çıktı.
Kaynak: AA