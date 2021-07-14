Milli voleybolcu Zehra Güneş: "Çok iyi bir kamp süreci geçirdik"
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Milli voleybolcu Zehra Güneş: "Çok iyi bir kamp süreci geçirdik"

Milli voleybolcu Zehra Güneş: 'Çok iyi bir kamp süreci geçirdik'
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş, Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Zehra Güneş, Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları kapsamında çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün Japonya'nın Fukaya şehrine gidecek.

Olimpiyatlarla ilgili görüşlerini paylaşan milli oyuncu Zehra Güneş, "Milletler Ligi gibi zorlu bir sürecin ardından daha da zorlu Tokyo Olimpiyatları sürecine girmiş bulunmaktayız. Olimpiyat gibi bir platformda, takımımla birlikte Türkiye'yi temsil edeceğimiz için çok mutlu ve gururluyum. Çok iyi bir kamp süreci geçirdik." ifadelerini kullandı.

Kampın ardından bu akşam büyük bir heyecanla yola çıkacaklarını belirten Zehra, "Oradaki her maçımızda; elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip son maçımız gibi oynayacağız. Umarım elimizden gelenin en iyisini gösterir, kürsüye çıkar ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli voleybolcu Zehra Güneş: 'Çok iyi bir kamp süreci geçirdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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