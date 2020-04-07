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Volkan Döne, voleybol, Spor

Milli voleybolcu Volkan Döne: "Çok kısa zamanda hazır hale geliriz"

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Volkan Döne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığını, sürecin sonunda kısa zamanda yeniden hazır hale geleceklerine inandığını belirtti.

07.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:58
Milli voleybolcu Volkan Döne:

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Volkan Döne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kaldığını, sürecin sonunda kısa zamanda yeniden hazır hale geleceklerine inandığını belirtti.

Milli voleybolcu, yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından yaşanan süreci değerlendirdi.

"Umuyorum ki bu süreç en kısa sürede normale dönecek, ülkemiz gibi biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadesini kullanan Volkan, "Takımımızın birlik ve beraberliği, gücü, uyum sorunu yaşamamızın önüne geçecek, tıpkı ülkemiz gibi. Hocalarımızın bizi en kısa zamanda geri dönecek şekilde hazırlaması birçok sorunu çözecek. Çok kısa zamanda hazır hale geliriz. Türkiye ve Halkbank'ın gücü sorunları aşmaya yeter." şeklinde görüş belirtti.

Halkbank'taki ilk sezonunda iyi mücadele etmelerine rağmen bazı karşılaşmaları şanssız bir şekilde kaybettiklerini vurgulayan tecrübeli voleybolcu, "İkinci yarıda eksik yönlerimizi gidermek adına daha fazla çalışarak adaptasyonumuzu sahaya ve skora da yansıtmıştık. Performansımızı üst seviyelere çıkarmıştık. Sezon devam etseydi bu çalışmaların meyvesini alıp başarılı olacağımıza inancım tamdı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sene katıldığı kulübünde yer almaktan gurur duyduğunu ve uyum sürecinin çok kısa sürdüğünü anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Gençler, tecrübeliler, yabancı oyuncularla lego gibi birbirini tamamlayan bir takımız. Ben ve yeni gelen diğer arkadaşlarım hiçbir şekilde yabancılık çekmedik, yıllardır birlikte oynuyormuş hissi var. Bu sene arkadaş ortamı, aile ortamı çok güzeldi, herkes birbirine karşı anlayışlı ve her konuda yardımcı olmanın gayretindeydi."

Kaynak: AA

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