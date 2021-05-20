Milli voleybolcu Efe Mandıracı: "Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli voleybolcu Efe Mandıracı: "Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak"

Milli voleybolcu Efe Mandıracı: 'Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak'
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Mandıracı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Mandıracı, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Ankara'daki kampta CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarına devam eden milli takımda yer alan Efe Mandıracı, Türkiye Voleybol Federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Çalışmaları çok yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade eden Efe Mandıracı, "Antrenörlerimizin bize hazırladığı programlarla, her gün performansımızın üzerine koyarak ilerliyoruz." dedi.

Milli takım kadrosunu "genç ağırlıklı" sözleriyle değerlendiren Efe Mandıracı, şunları kaydetti:

"Buradaki abilerimiz, antrenörlerimiz, Türkiye Voleybol Federasyonu yetkilileri, bize her konuda yardımcı oluyor. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Son şampiyon olarak gideceğimiz turnuvada, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Sonrasında da Avrupa Şampiyonası için hazırlıklara devam edeceğiz. İki turnuvadan da iyi dereceyle ayrılmak istiyoruz."

Milli voleybolcu Efe Mandıracı: 'Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Burak Sergen Ceyda Düvenci Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Hakan Arslan Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli voleybolcu Efe Mandıracı: "Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 21:40:31. #1.15#

title