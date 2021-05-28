Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Polonya maçını değerlendirdi Açıklaması

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi'nde Polonya'yı 3-1 mağlup ettikleri maçta çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi'nde Polonya'yı 3-1 mağlup ettikleri maçta çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Polonya maçının ardından açıklamalarda bulunan milli voleybolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızın performansından ve 3'te 3 yaparak başlamamızdan çok mutluyum. Polonya'ya karşı oynamak her zaman zor oluyor. Bu yüzden kazanmak çok önemliydi ve galibiyetten dolayı takımımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik, takım olarak iyi oynadık. Kendi adıma ilk set iyi bir performans sergileyemedim fakat her sette oyunumu geliştirerek üzerine eklediğimi düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar