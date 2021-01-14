Milli voleybolcu Adis Lagumdzija: "İki galibiyetle çok güzel başladık"

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Adis Lagumdzija, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin, Kuzey Makedonya'da oynanmaya devam ettiği hatırlatıldı.

Elemelerde namağlup ilerleyen A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın pasör çaprazlarından Adis Lagumdzija, "İki galibiyetle çok güzel başladık, aldığımız sonuçlardan mutluyum. İlk maçımızda Bosna Hersek'i 3-0 yendik. Rakip kim olursa olsun, biz sahaya her zaman en iyi oyunumuzu oynamak için çıkıyoruz. İkinci maçımız Kuzey Makedonya karşılaşmasında ise ilk seti çok rahat almamıza rağmen ikinci sette istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimiz manşetleri alamadık, servislerde çok fazla hata yaptık ama üçüncü ve dördüncü setlerde hatalarımızı telafi ettik ve maçı 3-1 kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak