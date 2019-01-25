Milli ve Yerli Temizlik Ürününü Bakan Tanıttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin bor madeninden üretilen temizlik ürünü BORON'un tanıtımına katıldı. Fosfat içermeyen insan sağlığına, doğaya ve çevreye zarar vermeyen BORON'un tanıtımında konuşan Bakan Dönmez, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda milli enerji ve maden politikasıyla yerin altında ne varsa çıkaracağız demiştik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde enerjimizle Türkiye'nin yüksek ideallerine omuz vermekten büyük gurur duyuyoruz" dedi.

"2018 YILI BOR İHRACATINDA REKOR KIRDIK" Türkiye'nin dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ten fazlasına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "Bor gerek hammadde gerekse ihracat yönünden global anlamda öncü ve örnek olduğumuz sektörlerin başında geliyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ten fazlasına biz sahibiz. 2018 yılından itibaren de dünya bor pazarının da yüzde 59'una hakim duruma geldik. 2018 yılı bor ihracatında rekor kırdık ve 1 milyar doların üzerinde bor ihracatı gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da inşallah artacak" şeklinde konuştu. Türkiye'nin doğrudan veya distribütörlerle birlikte dünyanın 110 ülkesine bor ihracatı gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Dönmez, bu ülkelerin içinde ABD, Çin ve Hindistan'ın da bulunduğunu kaydetti. Dönmez, Türkiye bugün borda dünyanın en güvenilir tedarikçisi konumunda olduğunu da sözlerine ekledi. Borla ilgili yeni bir süreçten bahseden Dönmez, "Geçen yıl yeni bor stratejimizi açıklamıştık. Bir hedef çizmiştik; yeni stratejimizin odağına borun değerini üretilen nihai ürüne bağlı olarak bire 500 ve bire 2 bin oranında katlayacak katma değerli uç ürün üretimi olarak belirlemiştik. Artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı olarak hammadde şeklinde değil, uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak ihraç etmeye başlayacağız. Bu model hem yatırımcı dostu olacak hem de istihdamımızı artıracaktır. Hem sektör hem de ülkemizin büyümesine katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. ETİ Maden'in kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir kurum haline geldiğini belirten Dönmez, "Kendi yıldız markalarını kendi teknolojilerimizi üretmek zorundayız. Eti Maden'e yeni bir yol haritası belirledik. Yeni sektörler yeni işbirlikleri ve daha fazla katma değerli ürün için yeni bir vizyon belirledik. Eti Maden'in yeni dönemdeki vizyonu geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş olacak" diye konuştu.

"BOR, TÜRKİYE'NİN BİR ÜST LİGE ÇIKMA YOLUNDA EN GÜÇLÜ OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK" Bakan Dönmez, artık bor ihracatında rafine ürünlerin yanında ileri teknoloji ürünlerin de payının artacağını vurgulayarak, "Bor birçok sektörde kullanılabiliyor; savunma sanayisi, seramik, tarım ve bugün tanıtımını yaptığımız temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılan bor, Türkiye'nin bir üst lige çıkma yolunda en güçlü oyuncularından biri olacak. Borun kullanım alanları geniş. Gündelik hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi artıran pek çok ürünün hammaddesi bor. BORON, borun günlük hayatımıza dokunan en yeni üyesidir. Günümüz dünyasında üretilen pek çok ürünün içeriğinde farklı zararlı maddeler bulunuyor. Bunların pek çoğu havalı reklamlarla hayatımıza sokulsa da uzun vadede pek çok hastalığın da temel sebepleri arasında. Artık bütün dünyada organik, doğal olana kaynağını doğadan alan çevre ve insan dostu ürünlere yöneliş söz konusu. Çünkü doğal olamayan ürünlerin etkileri sıklıkla karşılaşılan bir durum haline geldi" şeklinde konuştu.

"KULLANIMDAN SONRA AÇIĞA ÇIKAN SU İLE ÇEVREMİZİ DE KORUMAYA ALMIŞ OLACAĞIZ"

"BORON temizlik ürünü doğal minarelerden oluşan bileşimi ile geleneksel temizlik ürünlerinden ayrışmaktadır" diyen Bakan Dönmez, "Bu durumu en fazla evlerimizde kullandığımız temizlik ürünlerinde görmek mümkün. Gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarıyla ETİ maden tarafından üretilen BORON temizlik ürünü doğal minarelerden oluşan bileşimi ile geleneksel temizlik ürünlerinden ayrışmaktadır. Ürünün içeriğinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat yer almamaktadır. Kullanımdan sonra açığa çıkan su ile çevremizi de korumaya almış olacağız" dedi.

"BORON'UN PAZAR PAYININ ARTMASI İLE İTHAL ETTİĞİMİZ TEMİZLİK ÜRÜNÜ DE AZALACAK" Bordan temizlik ürünü çalışmaları çalışmalarının 2012 yılına dayandığını anlatan Bakan Dönmez, "Bugün BORON markasıyla tüketicinin karşısındayız. Bu tanıtım ile birlikte artık çok daha güçlü pazarlama ve satış faaliyetine girmiş oluyoruz. BORON'a hedef belirledik, Pazar payımızı artırarak devam edeceğiz. BORON yerli ve milli bir üründür. AR-GE faaliyetlerinden pazarlama ve satışa kadar her şey ürün yerli ve milli imkanlarla kendi insan kaynağımızla üretildi. Halkımızın BORON'a teveccühünün oldukça fazla olacağına inanıyorum. BORON'un 4 kg'lik paketi tüm yıl boyunca aynı fiyattan satılacak. BORON'un pazar payının artması ile ithal ettiğimiz temizlik ürünü de azalacak. Yerli kaynaklarımızı yerli insan gücümüzle işleyerek birer değer üretmek istiyoruz" diye konuştu.

BORON'UN ÖZELLİKLERİ Eti Maden'in, yerli ve milli kaynaklarla üretilen yeni temizlik ürünü BORON petrol türevleri, parfüm ve fosfat içermiyor. Doğaya ve çevreye de saygılı bir ürün olarak üretilen BORON'la yapılan temizlik sonrası açığa çıkan atık su, insan ve çevre sağlığına zarar vermiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA