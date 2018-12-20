- Muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es-Sadık el-Mehdi destekçilerinin toplanması

el-Mehdi'nin konuşması Eski Sudan Başbakanı ve muhalefetteki Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Es-Sadık el-Mehdi, 10 ayın ardından başkent Hartum'a döndü.

Mehdi, kendisini karşılamak için Hartum'un batısındaki Omdurman'da bulunan Milli Ümmet Partisi merkezinde toplananlara hitap ettiği konuşmasında, ulusal kurtuluş için toplumsal sözleşme önerisinde bulundu.

Kaynak: AA