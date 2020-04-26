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İsmail Demir, Piyade, Ekonomi, Haber

Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz'ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti.

26.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:12
Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz'ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti. Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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