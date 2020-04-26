Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz'ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz'ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti. Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek" dedi.