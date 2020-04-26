Milli tüfek teslimatı 65 bini geçti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz'ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti.
26.04.2020 12:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:12
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "MKEK, Kalekalıp ve Sarsılmaz'ın ürettiği 5,56 milimetre piyade tüfeği sayısı toplamda 65 bini geçti. Şartlar ne olursa olsun savunma sanayimiz tedbirlerini alarak üretimlerine devam edecek" dedi.
Kaynak: Dunya.com