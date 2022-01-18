Milli triatlonculara sağlık testi yapıldı

Milli triatloncular, performans ve sağlık testlerinden geçti.

Milli triatloncular, performans ve sağlık testlerinden geçti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman'da bulunan Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) sporculara performans ve sağlık tarama testi uygulandı.

TOHM'daki kampta milli sporcular Taha Eren Çoşkun, Özlenen İpek Günad, Helin Arıkan, Irmak Şereflioğlu, Ege Kızılelma, Havin Duman, Ali Süer, Selinay Tuğçe Kır, Elif Varlı ve Mert Çolak yer alıyor.