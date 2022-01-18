Milli triatlonculara sağlık testi yapıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli triatlonculara sağlık testi yapıldı

Milli triatlonculara sağlık testi yapıldı
AA / Musa Samur - Haberler | Spor

Milli triatloncular, performans ve sağlık testlerinden geçti.

Milli triatloncular, performans ve sağlık testlerinden geçti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman'da bulunan Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki (TOHM) sporculara performans ve sağlık tarama testi uygulandı.

TOHM'daki kampta milli sporcular Taha Eren Çoşkun, Özlenen İpek Günad, Helin Arıkan, Irmak Şereflioğlu, Ege Kızılelma, Havin Duman, Ali Süer, Selinay Tuğçe Kır, Elif Varlı ve Mert Çolak yer alıyor.

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu

Futbolda 2021'in en iyileri belli oldu
AA / Musa Samur - Spor Haberleri

Triatlon, Türkiye, Eryaman, Milli, Spor, Haber

title