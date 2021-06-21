Milli triatletler İspanya'da başarılı sonuçlar elde etti
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Milli triatletler İspanya'da başarılı sonuçlar elde etti

Milli triatletler İspanya'da başarılı sonuçlar elde etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Milli triatlet Gültiğin Er ile milli paratriatlet Uğurcan Özer, İspanya'da yapılan bölgesel yarış A Coruna'da başarılı sonuçlar elde etti.

Milli triatlet Gültiğin Er ile milli paratriatlet Uğurcan Özer, İspanya'da yapılan bölgesel yarış A Coruna'da başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamada, Gültiğin Er'in takımıyla birlikte organizasyonu birinci sırada tamamladığı belirtildi. Bireysel olarak yarışmayı da 7. sırada tamamlayan Gültiğin'in gelecek yıl takımıyla bir üst ligde mücadele edeceği aktarıldı.

Paratriatlet Uğurcan'ın ise Paralimpik Oyunları'na katılmak adına İspanya'da önemli puanlar aldığı bildirildi. Uğurcan'ın yarışı 6. sırada tamamladığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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