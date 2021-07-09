Milli triatletler Esra Gökcek ve Gültiğin Er İspanya'da yarışacak

İspanya'da çalışmalarına devam eden milli triatletler Esra Gökcek ve Gültiğin Er, bu hafta sonu koşulacak Valensiya bölgesel yarışı Triatlo de Vinaros'ta Alicante Üniversitesi takımı adına mücadele edecek.

İspanya'da çalışmalarına devam eden milli triatletler Esra Gökcek ve Gültiğin Er, bu hafta sonu koşulacak Valensiya bölgesel yarışı Triatlo de Vinaros'ta Alicante Üniversitesi takımı adına mücadele edecek.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı triatletler Esra Gökcek ve Gültiğin Er'in yarışacağı "Triatlo de Vinaros" 10-11 Temmuz tarihlerinde Valensiya'da gerçekleştirilecek.

Triatlon de Vinaros'un milli sporcular için iyi bir antrenman niteliği taşıdığını belirten antrenör Roberto Cejuela, gerçekleştirdiği özel toplantıda milli triatletlere hafta sonu nasıl yarışmalarıyla ilgili teknik bilgiler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak